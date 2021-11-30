В среду, 1 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0061 BYN (-0,24%) до 2,5397 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5458 BYN). Объем торгов составил 108 480 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0131 BYN (-0,45%) до 2,8732 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8863 BYN). Объем торгов составил 29 600 000 BYN.

Курс российского рубля восстановился на 0,0362 BYN (+1,06%) до 3,4356 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3994 BYN). Объем торгов составил 31 306 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,545 и 2,6 рубля; евро между 2,88 и 2,92 рубля; 100 российских рублей между 3,4425 и 3,53 рубля.