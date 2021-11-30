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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 1 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:48 01.12.2021

В среду, 1 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0061 BYN (-0,24%) до 2,5397 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5458 BYN). Объем торгов составил 108 480 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0131 BYN (-0,45%) до 2,8732 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8863 BYN). Объем торгов составил 29 600 000 BYN.

Курс российского рубля восстановился на 0,0362 BYN (+1,06%) до 3,4356 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3994 BYN). Объем торгов составил 31 306 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,545 и 2,6 рубля; евро между 2,88 и 2,92 рубля; 100 российских рублей между 3,4425 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2021
валюта курс
EUR 2.8863
USD 2.5458
RUB 3.3994
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Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8863 +0.0071
USD 2.5458 -0.0092
RUB 3.3994 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8750 2.8820
USD 2.5380 2.5450
RUB 3.4320 3.4450
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Конвертация в банках
на 01.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1340
EUR/RUB 83.5000 84.1000
USD/RUB 73.8000 74.3000
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