Во вторник, 30 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0092 BYN (-0,36%) до 2,5458 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,555 BYN). Объем торгов составил 63 542 300 BYN.

Евро подорожал на 0,0071 BYN (+0,25%) до 2,8863 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8792 BYN). Объем торгов составил 44 726 200 BYN.

Курс российского рубля опустился на 0,0072 BYN (-0,21%) до 3,3994 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4066 BYN). Объем торгов составил: 13 577 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,548 и 2,6 рубля; евро между 2,89 и 2,92 рубля; 100 российских рублей между 3,409 и 3,53 рубля.