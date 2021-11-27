ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

14:50 29.11.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 ноября 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5550 белорусского рубля, 1 евро – 2,8792 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4066 белорусского рубля, 100 гривен – 9,4503 белорусского рубля.