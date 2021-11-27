ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.11.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 29 НОЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


13:54 29.11.2021

В понедельник, 29 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0043 BYN (-0,17%) до 2,555 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5593 BYN). Объем торгов составил 72 473 700 BYN.

Евро подорожал на 0,0031 BYN (+0,11%) до 2,8792 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,8761 BYN). Объем торгов составил 16 097 400 BYN.

Курс российского рубля также вырос на 0,0204 BYN (-0,6%) до 3,4066 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3862 BYN). Объем торгов составил 42 356 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,557 и 2,6 рубля; евро между 2,884 и 2,92 рубля; 100 российских рублей между 3,407 и 3,53 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2021
валюта курс
EUR 2.8761
USD 2.5593
RUB 3.3862
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.11.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8792 +0.0031
USD 2.5550 -0.0043
RUB 3.4066 +0.0204
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.11.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8760 2.8840
USD 2.5520 2.5570
RUB 3.3960 3.4070
подробнее

Конвертация в банках
на 29.11.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1290
EUR/RUB 84.5000 84.9000
USD/RUB 75.0000 75.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте