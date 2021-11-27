В понедельник, 29 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0043 BYN (-0,17%) до 2,555 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5593 BYN). Объем торгов составил 72 473 700 BYN.

Евро подорожал на 0,0031 BYN (+0,11%) до 2,8792 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,8761 BYN). Объем торгов составил 16 097 400 BYN.

Курс российского рубля также вырос на 0,0204 BYN (-0,6%) до 3,4066 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3862 BYN). Объем торгов составил 42 356 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,557 и 2,6 рубля; евро между 2,884 и 2,92 рубля; 100 российских рублей между 3,407 и 3,53 рубля.