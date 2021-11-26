ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 29 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

14:35 26.11.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 ноября 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5593 белорусского рубля, 1 евро – 2,8761 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3862 белорусского рубля, 100 гривен – 9,4503 белорусского рубля.