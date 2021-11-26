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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 НОЯБРЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:53 26.11.2021

В пятницу, 26 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0199 BYN (+0,78%) до 2,5593 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5394 BYN). Объем торгов составил 109 117 000 BYN.

Евро подорожал на 0,0275 BYN (+0,97%) до 2,8761 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8486 BYN). Объем торгов составил 29 985 700 BYN.

В свою очередь курс российского рубля снизился на 0,0181 BYN (-0,53%) до 3,3862 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4043 BYN). Объем торгов составил 51 769 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,566 и 2,6 рубля; евро между 2,885 и 2,892 рубля; 100 российских рублей между 3,39 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2021
валюта курс
EUR 2.8761
USD 2.5593
RUB 3.3862
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8761 +0.0275
USD 2.5593 +0.0199
RUB 3.3862 -0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8820 2.8920
USD 2.5550 2.5660
RUB 3.3750 3.3980
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Конвертация в банках
на 26.11.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1300
EUR/RUB 84.9000 85.5500
USD/RUB 75.5000 75.9000
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