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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 НОЯБРЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:53 26.11.2021
В пятницу, 26 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0199 BYN (+0,78%) до 2,5593 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5394 BYN). Объем торгов составил 109 117 000 BYN.
Евро подорожал на 0,0275 BYN (+0,97%) до 2,8761 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8486 BYN). Объем торгов составил 29 985 700 BYN.
В свою очередь курс российского рубля снизился на 0,0181 BYN (-0,53%) до 3,3862 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4043 BYN). Объем торгов составил 51 769 100 BYN.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,566 и 2,6 рубля; евро между 2,885 и 2,892 рубля; 100 российских рублей между 3,39 и 3,53 рубля.
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