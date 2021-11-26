В пятницу, 26 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0199 BYN (+0,78%) до 2,5593 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5394 BYN). Объем торгов составил 109 117 000 BYN.

Евро подорожал на 0,0275 BYN (+0,97%) до 2,8761 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8486 BYN). Объем торгов составил 29 985 700 BYN.

В свою очередь курс российского рубля снизился на 0,0181 BYN (-0,53%) до 3,3862 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4043 BYN). Объем торгов составил 51 769 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,566 и 2,6 рубля; евро между 2,885 и 2,892 рубля; 100 российских рублей между 3,39 и 3,53 рубля.