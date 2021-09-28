В среду, 29 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0083 BYN (+0,33%) до 2,5083 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5 BYN). Объем торгов составил 81 939 600 BYN.

Курс евро также поднялся на 0,0036 BYN (+0,12%) до 2,9242 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9206 BYN). Объем торгов составил 24 244 300 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0007 BYN (+0,02%) до 3,4453 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4446 BYN). Объем торгов составил 29 382 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,509 и 2,55 рубля; евро между 2,928 и 2,98 рубля; 100 российских рублей между 3,448 и 3,55 рубля.