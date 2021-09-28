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29.09.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 29 СЕНТЯБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ КО ВСЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


14:42 29.09.2021

В среду, 29 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0083 BYN (+0,33%) до 2,5083 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5 BYN). Объем торгов составил 81 939 600 BYN.

Курс евро также поднялся на 0,0036 BYN (+0,12%) до 2,9242 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9206 BYN). Объем торгов составил 24 244 300 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0007 BYN (+0,02%) до 3,4453 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4446 BYN). Объем торгов составил 29 382 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,509 и 2,55 рубля; евро между 2,928 и 2,98 рубля; 100 российских рублей между 3,448 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2021
валюта курс
EUR 2.9206
USD 2.5000
RUB 3.4446
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9206 +0.0031
USD 2.5000 +0.006
RUB 3.4446 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9290
USD 2.5040 2.5090
RUB 3.4400 3.4440
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Конвертация в банках
на 29.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1680
EUR/RUB 84.8000 85.2000
USD/RUB 72.7000 73.0000
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