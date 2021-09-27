Во вторник, 28 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0006 BYN (+0,24%) до 2,5 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,494 BYN). Объем торгов составил 32 995 400 BYN.

Курс евро также поднялся на 0,0031 BYN (+0,11%) до 2,9206 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9175 BYN). Объем торгов составил 13 259 700 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,008 BYN (+0,23%) до 3,4446 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4366 BYN). Объем торгов составил 17 223 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,5 и 2,54 рубля; евро между 2,922 и 2,98 рубля; 100 российских рублей между 3,445 и 3,55 рубля.