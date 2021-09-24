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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 27 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:52 27.09.2021

В понедельник, 27 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0062 BYN (-0,25%) до 2,494 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5002 BYN). Объем торгов составил 23 834 800 BYN.

Курс евро опустился на 0,0165 BYN (-0,56%) до 2,9175 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,934 BYN). Объем торгов составил 20 787 400 BYN.

Российский рубль вырос на 0,0077 BYN (+0,22%) до 3,4366 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4289 BYN). Объем торгов составил 17 950 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,495 и 2,54 рубля; евро между 2,917 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,435 и 3,55 рубля.
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с 25.09.2021
валюта курс
EUR 2.9340
USD 2.5002
RUB 3.4289
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Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9340 -0.0031
USD 2.5002 -0.0028
RUB 3.4289 -0.0143
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Курсы в банках
на 27.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9120 2.9170
USD 2.4900 2.4950
RUB 3.4260 3.4350
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Конвертация в банках
на 27.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1730
EUR/RUB 85.0000 85.2000
USD/RUB 72.5500 72.8500
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