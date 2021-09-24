В понедельник, 27 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0062 BYN (-0,25%) до 2,494 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5002 BYN). Объем торгов составил 23 834 800 BYN.

Курс евро опустился на 0,0165 BYN (-0,56%) до 2,9175 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,934 BYN). Объем торгов составил 20 787 400 BYN.

Российский рубль вырос на 0,0077 BYN (+0,22%) до 3,4366 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4289 BYN). Объем торгов составил 17 950 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,495 и 2,54 рубля; евро между 2,917 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,435 и 3,55 рубля.