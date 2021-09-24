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24.09.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:11 24.09.2021

В пятницу, 24 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0028 BYN (-0,11%) до 2,5002 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5030 BYN). Объем торгов составил 45 163 100 BYN.

Курс евро опустился на 0,0031 BYN (-0,11%) до 2,934 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9371 BYN). Объем торгов: 19 557 900 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0143 BYN (-0,42%) до 3,4289 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4432 BYN). Объем торгов составил 9 202 030 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,449 и 2,54 рубля; евро между 2,932 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,426 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2021
валюта курс
EUR 2.9371
USD 2.5030
RUB 3.4432
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9340 -0.0031
USD 2.5002 -0.0028
RUB 3.4289 -0.0143
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9280 2.9320
USD 2.4950 2.4990
RUB 3.4150 3.4260
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Конвертация в банках
на 24.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1760
EUR/RUB 85.5000 85.9000
USD/RUB 72.9000 73.3000
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