В пятницу, 24 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0028 BYN (-0,11%) до 2,5002 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5030 BYN). Объем торгов составил 45 163 100 BYN.

Курс евро опустился на 0,0031 BYN (-0,11%) до 2,934 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9371 BYN). Объем торгов: 19 557 900 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0143 BYN (-0,42%) до 3,4289 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4432 BYN). Объем торгов составил 9 202 030 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,449 и 2,54 рубля; евро между 2,932 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,426 и 3,55 рубля.