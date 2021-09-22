ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

15:20 22.09.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 сентября 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5049 белорусского рубля, 1 евро – 2,9394 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4384 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,4097 белорусского рубля.