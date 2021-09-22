В среду, 22 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0019 BYN (+0,08%) до 2,5049 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,503 BYN). Объем торгов составил 20 801 000 BYN.

Курс евро вырос на 0,0053 BYN (+0,18%) до 2,9394 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9341 BYN). Объем торгов составил 13 430 300 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0216 BYN (+0,63%) до 3,4384 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4168 BYN). Объем торгов составил 5 327 780 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,504 и 2,53 рубля; евро между 2,937 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,43 и 3,55 рубля.