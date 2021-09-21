Во вторник, 21 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0031 BYN (+0,12%) до 2,503 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4999 BYN). Объем торгов составил 57 713 500 BYN.

Курс евро поднялся сразу на 0,0077 BYN (+0,26%) до 2,9341 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9264 BYN). Объем торгов составил 11 686 500 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0097 BYN (+0,28%) до 3,4168 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4071 BYN). Объем торгов составил 13 374 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,504 и 2,53 рубля; евро между 2,935 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,4197 и 3,55 рубля.