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21.09.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 21 СЕНТЯБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:33 21.09.2021

Во вторник, 21 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0031 BYN (+0,12%) до 2,503 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4999 BYN). Объем торгов составил 57 713 500 BYN.

Курс евро поднялся сразу на 0,0077 BYN (+0,26%) до 2,9341 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9264 BYN). Объем торгов составил 11 686 500 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0097 BYN (+0,28%) до 3,4168 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4071 BYN). Объем торгов составил 13 374 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,504 и 2,53 рубля; евро между 2,935 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,4197 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2021
валюта курс
EUR 2.9264
USD 2.4999
RUB 3.4071
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9341 +0.0077
USD 2.5030 +0.0031
RUB 3.4168 +0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9260 2.9320
USD 2.4960 2.4980
RUB 3.4040 3.4140
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Конвертация в банках
на 21.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1740
EUR/RUB 85.8000 86.1000
USD/RUB 73.2000 73.4500
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