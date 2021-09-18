В понедельник, 20 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся сразу на 0,0173 BYN (+0,7%) до 2,4999 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,4826 BYN). Объем торгов составил 52 452 800 BYN.

Курс евро вырос на 0,0024 BYN (+0,08%) до 2,9264 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,924 BYN). Объем торгов составил 14 401 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0155 BYN (-0,45%) до 3,4071 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4226 BYN). Объем торгов составил 10 814 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,5 и 2,53 рубля; евро между 2,928 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,407 и 3,55 рубля.