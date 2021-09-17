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17.09.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


13:39 17.09.2021

В пятницу, 17 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0024 BYN (-0,1%) до 2,4826 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,485 BYN). Объем торгов составил 68 270 000 BYN.

Курс евро снизился на 0,0027 BYN (-0,09%) до 2,924 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9267 BYN). Объем торгов составил 22 359 800 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0077 BYN (-0,22%) до 3,4226 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4303 BYN). Объем торгов составил 10 059 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,485 и 2,53 рубля; евро между 2,927 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,423 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2021
валюта курс
EUR 2.9267
USD 2.4850
RUB 3.4303
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9240 -0.0027
USD 2.4826 -0.0024
RUB 3.4226 -0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9220 2.9270
USD 2.4810 2.4850
RUB 3.4130 3.4230
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Конвертация в банках
на 17.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 85.5000 85.8800
USD/RUB 72.6500 72.8000
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