В пятницу, 17 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0024 BYN (-0,1%) до 2,4826 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,485 BYN). Объем торгов составил 68 270 000 BYN.

Курс евро снизился на 0,0027 BYN (-0,09%) до 2,924 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9267 BYN). Объем торгов составил 22 359 800 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0077 BYN (-0,22%) до 3,4226 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4303 BYN). Объем торгов составил 10 059 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,485 и 2,53 рубля; евро между 2,927 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,423 и 3,55 рубля.