ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 16 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:21 16.09.2021

В четверг, 16 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0074 BYN (-0,3%) до 2,485 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4924 BYN). Объем торгов составил 60 071 600 BYN.

Курс евро снизился сразу на 0,0197 BYN (-0,67%) до 2,9267 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9464 BYN). Объем торгов составил 16 658 600 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0043 BYN (+0,13%) до 3,4303 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,426 BYN). Объем торгов составил 12 748 600 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,485 и 2,53 рубля; евро между 2,926 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,428 и 3,55 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.09.2021
валюта курс
EUR 2.9464
USD 2.4924
RUB 3.4260
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9267 -0.0197
USD 2.4850 -0.0074
RUB 3.4303 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9260
USD 2.4800 2.4850
RUB 3.4180 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 16.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 85.2800 85.6500
USD/RUB 72.4500 72.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте