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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 16 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:21 16.09.2021
В четверг, 16 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0074 BYN (-0,3%) до 2,485 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4924 BYN). Объем торгов составил 60 071 600 BYN.
Курс евро снизился сразу на 0,0197 BYN (-0,67%) до 2,9267 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9464 BYN). Объем торгов составил 16 658 600 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,0043 BYN (+0,13%) до 3,4303 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,426 BYN). Объем торгов составил 12 748 600 BYN.
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,485 и 2,53 рубля; евро между 2,926 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,428 и 3,55 рубля.
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