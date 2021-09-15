В среду, 15 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0057 BYN (-0,23%) до 2,4924 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4981 BYN). Объем торгов составил 23 919 800 BYN.

Курс евро отступил на 0,0063 BYN (-0,21%) до 2,9464 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9527 BYN). Объем торгов составил 20 536 100 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0072 BYN (-0,21%) до 3,426 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4332 BYN). Объем торгов составил 16 542 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,492 и 2,55 рубля; евро между 2,946 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,426 и 3,55 рубля.