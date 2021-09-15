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15.09.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:49 15.09.2021

В среду, 15 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0057 BYN (-0,23%) до 2,4924 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4981 BYN). Объем торгов составил 23 919 800 BYN.

Курс евро отступил на 0,0063 BYN (-0,21%) до 2,9464 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9527 BYN). Объем торгов составил 20 536 100 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0072 BYN (-0,21%) до 3,426 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4332 BYN). Объем торгов составил 16 542 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,492 и 2,55 рубля; евро между 2,946 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,426 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2021
валюта курс
EUR 2.9527
USD 2.4981
RUB 3.4332
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9464 -0.0063
USD 2.4924 -0.0057
RUB 3.4260 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9400 2.9450
USD 2.4850 2.4900
RUB 3.4140 3.4260
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Конвертация в банках
на 15.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1830
EUR/RUB 85.9000 86.2000
USD/RUB 72.7000 72.9400
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