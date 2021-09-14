Во вторник, 14 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0066 BYN (-0,26%) до 2,4981 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5047 BYN). Объем торгов составил 39 956 600 BYN.

Курс евро не изменился по сравнению с предыдущими торгами и составил все те же 2,9527 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 23 149 300 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0029 BYN (+0,08%) до 3,4332 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4303 BYN). Объем торгов составил 18 332 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,5 и 2,55 рубля; евро между 2,954 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,429 и 3,55 рубля.