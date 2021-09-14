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14.09.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:00 14.09.2021

Во вторник, 14 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0066 BYN (-0,26%) до 2,4981 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5047 BYN). Объем торгов составил 39 956 600 BYN.

Курс евро не изменился по сравнению с предыдущими торгами и составил все те же 2,9527 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 23 149 300 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0029 BYN (+0,08%) до 3,4332 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4303 BYN). Объем торгов составил 18 332 900 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,5 и 2,55 рубля; евро между 2,954 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,429 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2021
валюта курс
EUR 2.9527
USD 2.5047
RUB 3.4303
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9527 0
USD 2.4981 -0.0066
RUB 3.4332 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9500 2.9540
USD 2.4950 2.5000
RUB 3.4200 3.4290
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Конвертация в банках
на 14.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1805 1.1840
EUR/RUB 86.0500 86.3500
USD/RUB 72.8000 73.2000
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