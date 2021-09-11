В понедельник, 13 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0048 BYN (+0,19%) до 2,5047 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,4999 BYN). Объем торгов составил 30 129 600 BYN.

Курс евро понизился на 0,0077 BYN (-0,26%) до 2,9527 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9604 BYN). Объем торгов составил 5 887 710 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0053 BYN (-0,15%) до 3,4303 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4356 BYN). Объем торгов составил 7 441 460 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,504 и 2,55 рубля; евро между 2,953 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,429 и 3,53 рубля.