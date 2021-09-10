ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 11 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

14:48 10.09.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11сентября 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4999 белорусского рубля, 1 евро – 2,9604 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4356 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 3572 белорусского рубля.