В пятницу, 10 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0105 BYN (-0,42%) до 2,4999 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2.5104 BYN). Объем торгов составил 25 803 900 BYN.

Курс евро также упал на 0,0084 BYN (-0,28%) до 2,9604 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2.9688 BYN). Объем торгов составил 21 877 300 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,0008 BYN (-0,02%) до 3,4356 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3.4364 BYN). Объем торгов составил 7 552 460 BYN.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,501 и 2,55 рубля; евро между 2,961 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,437 и 3,53 рубля.