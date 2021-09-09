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09.09.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 9 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:51 09.09.2021

В четверг, 9 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,009 BYN (-0,36%) до 2.5104 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5194 BYN). Объем торгов составил 40 005 100 BYN.

Курс евро упал на 0,0132 BYN (-0,44%) до 2.9688 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,982 BYN). Объем торгов составил 11 750 500 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,006 BYN (+0,17%) до 3.4364 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4304 BYN). Объем торгов составил 36 640 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,51 и 2,56 рубля; евро между 2,97 и 3,03 рубля; 100 российских рублей между 3,434 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2021
валюта курс
EUR 2.9820
USD 2.5194
RUB 3.4304
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9688 -0.0132
USD 2.5104 -0.009
RUB 3.4364 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9650 2.9700
USD 2.5070 2.5100
RUB 3.4280 3.4340
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Конвертация в банках
на 09.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 86.3000 86.7000
USD/EUR 1.1810 1.1840
USD/RUB 73.0000 73.2000
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