В четверг, 9 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,009 BYN (-0,36%) до 2.5104 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5194 BYN). Объем торгов составил 40 005 100 BYN.

Курс евро упал на 0,0132 BYN (-0,44%) до 2.9688 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,982 BYN). Объем торгов составил 11 750 500 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,006 BYN (+0,17%) до 3.4364 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4304 BYN). Объем торгов составил 36 640 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,51 и 2,56 рубля; евро между 2,97 и 3,03 рубля; 100 российских рублей между 3,434 и 3,53 рубля.