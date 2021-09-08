В среду, 8 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0015 BYN (+0,06%) до 2,5194 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5179 BYN). Объем торгов составил 38 131 600 BYN.

Курс евро снизился на 0,0074 BYN (-0,25%) до 2,982 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9894 BYN). Объем торгов составил 7 076 170 BYN.

Российский рубль также подешевел на 0,0096 BYN (-0,28%) до 3,4304 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3.44 BYN). Объем торгов составил 15 856 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,519 и 2,55 рубля; евро между 2,979 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,43 и 3,54 рубля.