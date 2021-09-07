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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ ФИНРЫНКЕ ГДО НА BR191,00 МЛН И $799,64 МЛН
16:39 07.09.2021
Министерство финансов с 1 января по 31 августа 2021 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на Br191,00 млн и $799,64 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, в том числе именных облигаций реализовано на Br191,00 млн и $767,35 млн; облигаций на предъявителя – $32,29 млн.
При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму $26,43 млн.
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