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07.09.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 СЕНТЯБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:48 07.09.2021

Во вторник, 7 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0023 BYN (+0,09%) до 2,5179 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5156 BYN). Объем торгов составил 30 381 500 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0067 BYN (+0,22%) до 2,9894 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9827 BYN). Объем торгов составил 10 848 400 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0079 BYN (-0,23%) до 3.44 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4479 BYN). Объем торгов составил 24 168 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,516 и 2,55 рубля; евро между 2,985 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,439 и 3,54 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2021
валюта курс
EUR 2.9827
USD 2.5156
RUB 3.4479
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9894 +0.0067
USD 2.5179 +0.0023
RUB 3.4400 -0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9840 2.9890
USD 2.5140 2.5190
RUB 3.4270 3.4390
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Конвертация в банках
на 07.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1880
EUR/RUB 86.9000 87.2000
USD/RUB 73.1700 73.4700
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