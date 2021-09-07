Во вторник, 7 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0023 BYN (+0,09%) до 2,5179 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5156 BYN). Объем торгов составил 30 381 500 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0067 BYN (+0,22%) до 2,9894 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9827 BYN). Объем торгов составил 10 848 400 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0079 BYN (-0,23%) до 3.44 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4479 BYN). Объем торгов составил 24 168 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,516 и 2,55 рубля; евро между 2,985 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,439 и 3,54 рубля.