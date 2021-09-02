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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 3 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


14:07 03.09.2021

В пятницу, 3 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0025 BYN (-0,1%) до 2,5123 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5148 BYN). Объем торгов составил 42 892 200 BYN.

В свою очередь курс евро вырос на 0,0031 BYN (+0,1%) до 2,9823 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9792 BYN). Объем торгов составил 15 689 700 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0016 BYN (-0,05%) до 3,4515 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4531 BYN). Объем торгов составил 19 722 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,512 и 2,54 рубля; евро между 2,982 и 3,03 рубля; 100 российских рублей между 3,45 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2021
валюта курс
EUR 2.9823
USD 2.5123
RUB 3.4515
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Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9792 +0.0127
USD 2.5148 +0.0044
RUB 3.4531 +0.0203
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9730 2.9820
USD 2.5070 2.5120
RUB 3.4440 3.4500
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Конвертация в банках
на 03.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1880
EUR/RUB 86.3000 86.6000
USD/RUB 72.7000 73.0000
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