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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 3 СЕНТЯБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО
14:07 03.09.2021
В пятницу, 3 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0025 BYN (-0,1%) до 2,5123 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5148 BYN). Объем торгов составил 42 892 200 BYN.
В свою очередь курс евро вырос на 0,0031 BYN (+0,1%) до 2,9823 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9792 BYN). Объем торгов составил 15 689 700 BYN.
Российский рубль подешевел на 0,0016 BYN (-0,05%) до 3,4515 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4531 BYN). Объем торгов составил 19 722 600 BYN.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,512 и 2,54 рубля; евро между 2,982 и 3,03 рубля; 100 российских рублей между 3,45 и 3,55 рубля.
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