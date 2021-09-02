В пятницу, 3 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0025 BYN (-0,1%) до 2,5123 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5148 BYN). Объем торгов составил 42 892 200 BYN.

В свою очередь курс евро вырос на 0,0031 BYN (+0,1%) до 2,9823 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9792 BYN). Объем торгов составил 15 689 700 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0016 BYN (-0,05%) до 3,4515 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4531 BYN). Объем торгов составил 19 722 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,512 и 2,54 рубля; евро между 2,982 и 3,03 рубля; 100 российских рублей между 3,45 и 3,55 рубля.