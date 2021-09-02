В четверг, 2 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь повысился на 0,0044 BYN (+0,18%) до 2,5148 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5104 BYN). Объем торгов составил 26 976 200 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0127 BYN (+0,43%) до 2,9792 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9665 BYN). Объем торгов составил 15 208 600 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0203 BYN (+0,59%) до 3,4531 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4328 BYN). Объем торгов составил 20 554 400 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,513 и 2,54 рубля; евро между 2,978 и 3,01 рубля; 100 российских рублей между 3,45 и 3,55 рубля.