ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 2 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

15:19 01.09.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 сентября 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5104 белорусского рубля, 1 евро – 2,9665 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4328 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3029 белорусского рубля.