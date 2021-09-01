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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 1 СЕНТЯБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ
13:55 01.09.2021
В среду, 1 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0063 BYN (+0,25%) до 2,5104 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5041 BYN). Объем торгов составил 35 857 900 BYN.
Евро подорожал на 0,0052 BYN (+0,18%) до 2,9665 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9613 BYN). Объем торгов составил 25 141 100 BYN.
Курс российского рубля также поднялся на 0,0154 BYN (+0,45%) до 3,4328 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4174 BYN). Объем торгов составил 25 861 500 BYN.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,515 и 2,55 рубля; евро между 2,97 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,428 и 3,55 рубля.
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