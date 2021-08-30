Во вторник, 31 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0028 BYN (-0,11%) до 2,5041 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5069 BYN). Объем торгов составил 16 787 600 BYN.

В свою очередь евро подорожал на 0,0026 BYN (+0,09%) до 2,9613 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9587 BYN). Объем торгов составил 14 777 000 BYN.

Курс российского рубля также вырос на 0,0096 BYN (+0,28%) до 3,4174 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4078 BYN). Объем торгов составил 28 150 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,505 и 2,55 рубля; евро между 2,962 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,416 и 3,55 рубля.