ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 31 АВГУСТА 2021 ГОДА

14:55 30.08.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 августа 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5069 белорусского рубля, 1 евро – 2,9587 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4078 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3339 белорусского рубля.