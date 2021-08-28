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30.08.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 30 АВГУСТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:55 30.08.2021

В понедельник, 30 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0106 BYN (-0,42%) до 2,5069 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5175 BYN). Объем торгов составил 33 565 400 BYN.

Евро также подешевел на 0,0004 BYN (-0,01%) до 2,9587 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9591 BYN). Объем торгов составил 11 074 300 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0049 BYN (+0,14%) до 3,4078 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4029 BYN). Объем торгов составил 11 074 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,509 и 2,55 рубля; евро между 2,961 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,409 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2021
валюта курс
EUR 2.9591
USD 2.5175
RUB 3.4029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9587 -0.0004
USD 2.5069 -0.0106
RUB 3.4078 +0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9540 2.9610
USD 2.5040 2.5090
RUB 3.3970 3.4090
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Конвертация в банках
на 30.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 86.7000 87.0100
USD/RUB 73.6000 73.9000
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