В понедельник, 30 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0106 BYN (-0,42%) до 2,5069 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5175 BYN). Объем торгов составил 33 565 400 BYN.

Евро также подешевел на 0,0004 BYN (-0,01%) до 2,9587 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9591 BYN). Объем торгов составил 11 074 300 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0049 BYN (+0,14%) до 3,4078 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4029 BYN). Объем торгов составил 11 074 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,509 и 2,55 рубля; евро между 2,961 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,409 и 3,55 рубля.