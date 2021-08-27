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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 27 АВГУСТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ
13:43 27.08.2021
В пятницу, 267августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0038 BYN (+0,15%) до 2,5175 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5137 BYN). Объем торгов составил 37 372 100 BYN.
Евро незначительно подешевел на 0,0002 BYN (-0,01%) до 2,9591 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9593 BYN). Объем торгов составил 20 491 800 BYN.
Курс российского рубля поднялся на 0,0041 BYN (+0,12%) до 3,4029 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3988 BYN). Объем торгов составил 10 239 200 BYN.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,517 и 2,55 рубля; евро между 2,958 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,4 и 3,55 рубля.
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