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26.08.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 АВГУСТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:39 26.08.2021

В четверг, 26 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0079 BYN (+0,32%) до 2,5137 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5058 BYN). Объем торгов составил 43 676 100 BYN.

Евро также подорожал сразу на 0,0161 BYN (+0,55%) до 2,9593 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9432 BYN). Объем торгов составил 8 155 830 BYN.

Курс российского рубля остался практически на том же уровне, опустившись всего лишь на 0,0002 BYN (-0,01%) до 3,3988 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,399 BYN). Объем торгов составил 35 951 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,515 и 2,55 рубля; евро между 2,959 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,398 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2021
валюта курс
EUR 2.9432
USD 2.5058
RUB 3.3990
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9432 +0.0019
USD 2.5058 -0.0007
RUB 3.3990 +0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9540 2.9590
USD 2.5110 2.5150
RUB 3.3920 3.3980
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Конвертация в банках
на 26.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1790
EUR/RUB 86.9000 87.2500
USD/RUB 73.9000 74.1500
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