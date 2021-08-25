В четверг, 26 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0079 BYN (+0,32%) до 2,5137 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5058 BYN). Объем торгов составил 43 676 100 BYN.

Евро также подорожал сразу на 0,0161 BYN (+0,55%) до 2,9593 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9432 BYN). Объем торгов составил 8 155 830 BYN.

Курс российского рубля остался практически на том же уровне, опустившись всего лишь на 0,0002 BYN (-0,01%) до 3,3988 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,399 BYN). Объем торгов составил 35 951 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,515 и 2,55 рубля; евро между 2,959 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,398 и 3,55 рубля.