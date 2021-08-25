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25.08.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 АВГУСТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


14:30 25.08.2021

В среду, 25 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0007 BYN (-0,03%) до 2,5058 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5065 BYN). Объем торгов составил 32 059 100 BYN.

Евро в очередной раз подорожал на 0,0019 BYN (+0,06%) до 2,9432 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9413 BYN). Объем торгов составил 14 524 600 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0092 BYN (+0,27%) до 3,399 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3898 BYN). Объем торгов составил 19 971 900 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,506 и 2,55 рубля; евро между 2,945 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,398 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2021
валюта курс
EUR 2.9413
USD 2.5065
RUB 3.3898
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9432 +0.0019
USD 2.5058 -0.0007
RUB 3.3990 +0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9400 2.9450
USD 2.5000 2.5060
RUB 3.3910 3.3980
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Конвертация в банках
на 25.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1760
EUR/RUB 86.5000 86.8000
USD/RUB 73.7000 74.0000
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