В среду, 25 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0007 BYN (-0,03%) до 2,5058 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5065 BYN). Объем торгов составил 32 059 100 BYN.

Евро в очередной раз подорожал на 0,0019 BYN (+0,06%) до 2,9432 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9413 BYN). Объем торгов составил 14 524 600 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0092 BYN (+0,27%) до 3,399 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3898 BYN). Объем торгов составил 19 971 900 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,506 и 2,55 рубля; евро между 2,945 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,398 и 3,55 рубля.