ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 АВГУСТА 2021 ГОДА

15:06 24.08.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 августа 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5065 белорусского рубля, 1 евро – 2,9413 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3898 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3929 белорусского рубля.