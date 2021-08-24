Во вторник, 24 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0019 BYN (+0,08%) до 2,5065 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5046 BYN). Объем торгов составил 36 153 100 BYN.

Евро подорожал на 0,0034 BYN (+0,12%) до 2,9413 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9379 BYN). Объем торгов составил 8 288 470 BYN.

Курс российского рубля укрепился на 0,0063 BYN (+0,19%) до 3,3898 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3835 BYN). Объем торгов составил 21 513 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,507 и 2,55 рубля; евро между 2,943 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,391 и 3,55 рубля.