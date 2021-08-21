В понедельник, 23 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал сразу на 0,0122 BYN (-0,48%) до 2,5046 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5168 BYN). Объем торгов составил 54 042 600 BYN.

Евро подешевел на 0,002 BYN (-0,07%) до 2,9379 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9399 BYN). Объем торгов составил 5 775 930 BYN).

Курс российского рубля снизился на 0,0014 BYN (-0,04%) до 3,3835 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3849 BYN). Объем торгов составил 12 225 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,508 и 2,56 рубля; евро между 2,94 и 2,99 рубля; 100 российских рублей между 3,387 и 3,55 рубля.