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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 20 АВГУСТА УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


13:54 20.08.2021

В пятницу, 20 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0023 BYN (-0,09%) до 2,5168 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5191 BYN). Объем торгов составил 66 759 200 BYN.

Евро подешевел на 0,0041 BYN (-0,14%) до 2,9399 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,944 BYN). Объем торгов составил 16 860 200 BYN.

Курс российского рубля также упал на 0,0144 BYN (-0,42%) до 3,3849 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3993 BYN). Объем торгов составил 16 921 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,517 и 2,56 рубля; евро между 2,94 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,395 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
валюта курс
EUR 2.9399
USD 2.5168
RUB 3.3849
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Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9399 -0.0041
USD 2.5168 -0.0023
RUB 3.3849 -0.0144
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9300 2.9390
USD 2.5100 2.5170
RUB 3.3750 2.3940
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Конвертация в банках
на 20.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1720
EUR/RUB 86.6000 87.2000
USD/RUB 74.0000 74.6000
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