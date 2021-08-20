В пятницу, 20 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0023 BYN (-0,09%) до 2,5168 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5191 BYN). Объем торгов составил 66 759 200 BYN.

Евро подешевел на 0,0041 BYN (-0,14%) до 2,9399 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,944 BYN). Объем торгов составил 16 860 200 BYN.

Курс российского рубля также упал на 0,0144 BYN (-0,42%) до 3,3849 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3993 BYN). Объем торгов составил 16 921 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,517 и 2,56 рубля; евро между 2,94 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,395 и 3,55 рубля.