ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 19 АВГУСТА 2021 ГОДА

14:26 18.08.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 августа 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5068 белорусского рубля, 1 евро – 2,9387 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4117 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,9495 белорусского рубля.