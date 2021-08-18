В среду, 18 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос в очередной раз на 0,0097 BYN (+0,39%) до 2,5068 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4971 BYN). Объем торгов составил 23 531 600 BYN.

Курс евро понизился на 0,0011 BYN (-0,04%) до 2,9387 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9398 BYN). Объем торгов составил 7 652 500 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0131 BYN (+0,39%) до 3,4117 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3986 BYN). Объем торгов составил 7 602 350 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,509 и 2,54 рубля; евро между 2,942 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,412 и 3,55 рубля.