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РЦДЦБ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК КВАЛИФИКАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
11:57 18.08.2021
РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (РЦДЦБ) 16 августа 2021 года утвердил порядок квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РЦДЦБ, порядок определяет действия центрального депозитария при осуществлении им квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории республики для учета в депозитарной системе Республики Беларусь.
С текстом документа можно ознакомиться здесь.
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