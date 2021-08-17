РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (РЦДЦБ) 16 августа 2021 года утвердил порядок квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РЦДЦБ, порядок определяет действия центрального депозитария при осуществлении им квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории республики для учета в депозитарной системе Республики Беларусь.

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