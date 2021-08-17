Во вторник, 17 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0013 BYN (+0,05%) до 2,4971 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4958 BYN). Объем торгов составил 53 091 100 BYN.

Курс евро также повысился на 0,0006 BYN (+0,02%) до 2,9398 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9392 BYN). Объем торгов составил 13 867 100 BYN.

Российский рубль незначительно подешевел на 0,0005 BYN (-0,01%) до 3,3986 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3991 BYN). Объем торгов составил 29 197 400 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,5 и 2,54 рубля; евро между 2,944 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,4 и 3,55 рубля.