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17.08.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 АВГУСТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:56 17.08.2021

Во вторник, 17 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0013 BYN (+0,05%) до 2,4971 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4958 BYN). Объем торгов составил 53 091 100 BYN.

Курс евро также повысился на 0,0006 BYN (+0,02%) до 2,9398 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9392 BYN). Объем торгов составил 13 867 100 BYN.

Российский рубль незначительно подешевел на 0,0005 BYN (-0,01%) до 3,3986 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3991 BYN). Объем торгов составил 29 197 400 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,5 и 2,54 рубля; евро между 2,944 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,4 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2021
валюта курс
EUR 2.9392
USD 2.4958
RUB 3.3991
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9398 +0.0006
USD 2.4971 +0.0013
RUB 3.3986 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9340 2.9440
USD 2.4940 2.5000
RUB 3.3900 3.4000
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Конвертация в банках
на 17.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 86.3000 86.8000
USD/RUB 73.3000 73.8000
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