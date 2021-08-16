С 25 августа 2021 года вступят в силу изменения в локальные правовые акты валютного рынка, утвержденные 12 августа правлением ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, в новой редакции утверждены условия допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Кроме того, внесены изменения в правила проведения торгов иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также в операционный регламент торгового дня по сделкам c иностранной валютой на бирже.

Изменения коснулись правил осуществления клиринга и расчетов по биржевым сделкам с иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (правила клиринга и расчетов) и режимов зачисления денежных средств, коэффициенты индивидуального клирингового обеспечения обязательств в белорусских рублях и иностранной валюте и перечень разрешенных режимов совершения сделок, кодов расчетов, финансовых инструментов для отдельных категорий участников торгов.

Документы подготовлены в связи со вступлением в силу с 9 июля 2021 г. новой редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», а также Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций, утвержденной постановлением Национального банка Беларуси № 141 от 28.05.2021, в соответствии с которыми юридическим и физическим лицам предоставлена возможность проводить валютно-обменные операции на торгах БВФБ от своего имени и за свой счет.

Целью разработки указанных локальных правовых актов является организация допуска к участию в биржевых торгах юридических и физических лиц, определение порядка совершения ими сделок в торговой системе биржи, а также осуществления расчетов с указанными лицами по результатам торгов.

Ознакомиться более подробно со всеми изменениями можно здесь.