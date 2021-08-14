ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 АВГУСТА 2021 ГОДА

15:56 16.08.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 августа 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4958 белорусского рубля, 1 евро – 2,9392 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3991 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3647 белорусского рубля.