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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 16 АВГУСТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


14:08 16.08.2021

В понедельник, 16 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0067 BYN (-0,27%) до 2,4958 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5025 BYN). Объем торгов составил 107 341 000 BYN.

В свою очередь курс евро восстановился на 0,0047 BYN (+0,16%) до 2,9392 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9345 BYN). Объем торгов составил составил 107 341 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0067 BYN (-0,2%) до 3,3991 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4058 BYN). Объем торгов составил 14 719 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,498 и 2,54 рубля; евро между 2,944 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,405 и 3,55 рубля.
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с 14.08.2021
валюта курс
EUR 2.9345
USD 2.5025
RUB 3.4058
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Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9345 -0.0165
USD 2.5025 -0.0093
RUB 3.4058 -0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9340 2.9440
USD 2.4880 2.4980
RUB 3.3900 3.4050
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Конвертация в банках
на 16.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1830
EUR/RUB 86.2000 86.8000
USD/RUB 73.2000 73.7000
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