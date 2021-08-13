В понедельник, 16 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0067 BYN (-0,27%) до 2,4958 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5025 BYN). Объем торгов составил 107 341 000 BYN.

В свою очередь курс евро восстановился на 0,0047 BYN (+0,16%) до 2,9392 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9345 BYN). Объем торгов составил составил 107 341 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0067 BYN (-0,2%) до 3,3991 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4058 BYN). Объем торгов составил 14 719 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,498 и 2,54 рубля; евро между 2,944 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,405 и 3,55 рубля.