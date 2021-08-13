ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 АВГУСТА 2021 ГОДА

14:32 13.08.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 августа 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5025 белорусского рубля, 1 евро – 2,9345 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4058 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3762 белорусского рубля.