В пятницу, 13 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0093 BYN (-0,37%) до 2,5025 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5118 BYN). (Объём торгов: 87 460 300 BYN).

Курс евро упал на 0, 0165 BYN (-0,56%) до 2,9345 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,951 BYN). (Объём торгов: 44 000 300 BYN).

Российский рубль также подешевел на 0,0091 BYN (-0,27%) до 3,4058 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,415 BYN). (Объём торгов: 20 126 800 BYN).

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,502 и 2,55 рубля; евро между 2,939 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,408 и 3,55 рубля.