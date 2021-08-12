ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ И ЕВРО ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


14:19 12.08.2021

В четверг, 12 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0067 BYN (-0,27%) до 2,5118 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5185 BYN). (Объём торгов: 47 756 500 BYN).

Курс евро продолжил рост на 0,0026 BYN (+0,09%) до 2,951 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9484 BYN). (Объём торгов: 14 492 300 BYN).

Российский рубль также подорожал на 0,0113 BYN (+0,33%) до 3,415 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4037 BYN). (Объём торгов: 40 617 400 BYN).

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,512 и 2,55 рубля; евро между 2,952 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,419 и 3,55 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2021
валюта курс
EUR 2.9484
USD 2.5185
RUB 3.4037
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9510 +0.0026
USD 2.5118 -0.0067
RUB 3.4150 +0.0113
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9400 2.9510
USD 2.5030 2.5110
RUB 3.4010 3.4190
подробнее

Конвертация в банках
на 12.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1770
EUR/RUB 86.1000 86.7000
USD/RUB 73.3000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте