В четверг, 12 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0067 BYN (-0,27%) до 2,5118 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5185 BYN). (Объём торгов: 47 756 500 BYN).

Курс евро продолжил рост на 0,0026 BYN (+0,09%) до 2,951 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9484 BYN). (Объём торгов: 14 492 300 BYN).

Российский рубль также подорожал на 0,0113 BYN (+0,33%) до 3,415 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4037 BYN). (Объём торгов: 40 617 400 BYN).

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,512 и 2,55 рубля; евро между 2,952 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,419 и 3,55 рубля.