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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР США И ЕВРО ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ
14:11 11.08.2021
В среду, 11 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0047 BYN (+0,19%) до 2,5185 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5138 BYN). (Объём торгов: 45 697 500 BYN).
Курс евро также укрепился на 0,0009 BYN (+0,03%) до 2,9484 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9475 BYN). (Объём торгов: 27 882 900 BYN).
В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0112 BYN (-0,33%) до 3,4037 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4149 BYN). (Объём торгов: 21 033 800 BYN).
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,52 и 2,55 рубля; евро между 2,95 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,405 и 3,55 рубля.
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